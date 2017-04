Mann stieß in Wien seine Freundin von Dachterrasse

Zu den dramatischen Szenen war es am Samstag in der Schwindgasse in Wieden gekommen. Die 45- Jährige stürzte von einer Terrasse einer Dachgeschoßwohnung 15 Meter tief in den Innenhof der Wohnhausanlage. Ein Bekannter fand die Schwerstverletzte gegen 22.30 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Die eintreffenden Helfer konnten die Frau nicht mehr retten, sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Hier stieß der Verdächtige seine Freundin in die Tiefe. Foto: Andi Schiel

Bei Obduktion Fremdverschulden festgestellt

Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung der Leiche wurden dann Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt. Die Ermittlungen liefen auch Hochtouren, bald mehrten sich die Hinweise, dass der Lebensgefährte der Frau mit dem tragischen Tod der 45- Jährigen zu tun haben könnte.

Foto: Andi Schiel

Zunächst hatte der Verdächtige noch angegeben, zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der gemeinsamen Wohnung gewesen zu sein. Bei einer neuerlichen Befragung knickte er schließlich ein. Er gestand den Beamten, die Frau im Zuge eines heftigen Streits über das Geländer gestoßen zu haben. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, sagte der Mann nicht. Er wurde festgenommen und befindet sich in Haft.

Das Paar hat ein gemeinsames Kind - eine noch minderjährige Tochter. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung.