Mann spazierte mit Tigerpython durch Wien

Mit einer 2,5 Meter langen Tigerpython um den Hals ist ein 41- Jähriger Mann am Dienstagnachmittag durch die stark frequentierte Fußgängerzone in der Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt spaziert. Eine Passantin machte Polizisten darauf aufmerksam. Die Beamten beschlagnahmten das Tier und brachten es in eine Auffangstation. Der Besitzer wurde angezeigt.