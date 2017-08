Mann schlägt mit Latte auf Ehefrau und Baby ein

Weil sich die Frau scheiden lassen wollte, rastete ein 39- jähriger Techniker am Dienstagnachmittag in Kärnten völlig aus und schlug seine Gattin, die gerade die kleine Tochter auf dem Arm hatte, mit einer Holzlatte nieder. Als der Mann vor dem elterlichen Wohnhaus der 28- Jährigen auch noch auf die Frau eintrat, eilten ihr zwei Nachbarn zu Hilfe. Frau und Baby wurden verletzt, der Mann sitzt in Haft.