Mann schießt im Streit um Stallarbeit auf Bruder

Bei der Stallarbeit auf ihrem Anwesen im oberösterreichischen Rainbach sind zwei Brüder im Alter von 56 und 57 Jahren am Dienstagabend derart in Streit geraten, dass der ältere der beiden ein Gewehr zückte und schoss. Der 56- Jährige wurde an beiden Oberschenkeln getroffen. Als Begründung für die Schussattacke meinte der Schütze gegenüber der Polizei lapidar: "Im Krieg wurden auch Leute erschossen."