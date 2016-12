Mann raste ungebremst auf Familie zu: Einweisung

Ein 30 Jahre alter Rumäne, der im Mai in Graz versuchte, seine Frau und seine beiden kleinen Kinder zu töten - der Mann raste damals mit dem Auto auf seine Familie los, die drei erlitten dabei Verletzungen -, ist am Mittwoch in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Angeklagte war als unzurechnungsfähig eingestuft worden, weil er laut Gutachten an paranoider Schizophrenie leidet. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.