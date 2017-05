Mann raste auf Bierkisten- Gokart durch die Stadt

Am Mittwoch ist es in der deutschen Stadt Oldenburg zu einem kuriosen Polizeieinsatz gekommen. Ein 31- jähriger Mann raste mit seinem aufgemotzten Gokart in Form einer Bierkiste auf Rädern mit 70 km/h durch die Stadt. Nach einer gewissen Zeit konnte er von Exekutivbeamten aus dem Verkehr gezogen werden. Passanten hatten sich zuvor beschwert, weil der Mann mit dem nichtzugelassenen Gokart auf einer öffentlichen Straße unterwegs war.