Mann mit goldenem Colt hatte auch Maschinenpistole

Er war für nahezu alle Eventualitäten gewappnet: Die Wiener Polizei hat am Donnerstagvormittag in der Wohnung eines 68- Jährigen im Bezirk Meidling ein ganzes Arsenal an Waffen ausgehoben. Der Pensionist hatte in den Räumlichkeiten zahlreiche Messer, Gaspistolen, Softguns, aber auch unter anderem einen goldenen Colt sowie eine vollautomatische Maschinenpistole gehortet. Der laut eigenen Angaben "leidenschaftliche Waffensammler" ist sein "Schätze" nun allerdings los.