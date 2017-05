Mann in Wien erstochen: Täter freigesprochen

Fünf Stunden haben die Geschworenen am Mittwoch benötigt, um einen 34- Jährigen mit 7:1 Stimmen am Wiener Landesgericht vom Mordvorwurf freizusprechen. Mit 5:3 Stimmen billigten die Laienrichter dem Kosovaren zu, in Notwehr gehandelt zu haben, als er am 8. Dezember 2016 in einer Bar in Favoriten einen gleichaltrigen Polen erstochen und dessen Landsmann schwer verletzt hatte. Da die Staatsanwältin keine Erklärung abgab, ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Angeklagte wurde vom Richtersenat sofort enthaftet und konnte als freier Mann das Straflandesgericht verlassen.