Mann in Tarnkleidung bedroht Fußgänger mit Waffe

"Dummheit": Das hat ein 29- Jähriger als Begründung gegenüber Polizisten angegeben, nachdem er am Donnerstagabend bewaffnet und in Tarnkleidung in Linz auf der Straße herumgelaufen war und einen Fußgänger bedroht hatte. Gegen den Verdächtigen bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Der Mann wird angezeigt.