"Mann im Zorro- Kostüm" löste Flughafen- Alarm aus

Am Internationalen Flughafen von Los Angeles rückte die Polizei am Sonntagabend zu einem Großeinsatz an, nachdem es Hinweise auf einen Bewaffneten gegeben hatte. Diese hätten sich zunächst nicht bestätigt, teilte der Flughafen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der zentrale Terminal sei geschlossen worden. Eine Augenzeuge berichtete, dass "ein Mann im Zorro- Kostüm" festgenommen worden sei.