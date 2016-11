Mann entführte und vergewaltigte Sozialarbeiterin

Der Mann hatte die 50- Jährige, die in einem Verein zur therapeutischen Betreuung unter anderem psychisch kranker Menschen arbeitet, Donnerstagfrüh in seine Gewalt gebracht. Er hielt eine Schreckschusspistole in der Hand, die die Frau für eine echte Waffe hielt. Er habe sie zunächst gezwungen, mit ihm in ihrem Auto zwischen Weimar und Arnstadt herumzufahren. Später seien sie zu Fuß in Wäldern unterwegs gewesen.

Frau konnte Entführer zum Aufgeben überreden

Der Verdächtige habe die polizeiliche Fahndung und den dabei eingesetzten Hubschrauber bemerkt und sich dort mit seinem Opfer im Schutz der Bäume aufgehalten, um nicht entdeckt zu werden, teilten die Behörden mit. Die Frau konnte den Mann schließlich zum Aufgeben bewegen und die Polizei alarmieren.

Die 50- Jährige habe sich beruflich um den Mann gekümmert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Sonntag. In dem Verein, in dem sie arbeitet, herrscht Erleichterung über den Ausgang der Entführung. Der Verdächtige ist laut Polizei wegen schwerer Gewalttaten vorbestraft und soll die Tat geplant haben. Er muss sich nun unter anderem wegen Geiselnahme und Vergewaltigung vor Gericht verantworten.