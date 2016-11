Mann entblößte sich in Therme vor Mädchen (12)

Die Mutter der Zwölfjährigen schlug in der Folge Alarm, als sie ihr verheultes und geschocktes Kind sah. "Dieser Kinosaal scheint Exhibitionisten und möglicherweise andere abartige Leute anzulocken und zu solchen oder ähnlichen Aktionen zu verleiten, da sie sich unbeobachtet und in diesem abgedunkelten Raum geschützt fühlen", so die 37- Jährige zur "Krone".

Die Therme in Oberlaa ist zwar videoüberwacht, allein in diesem Raum fehlen aber die Kameras. Eine Durchsicht der Aufnahme lieferte keinen Anhaltspunkt zu dem grauhaarigen, beleibten Sexstrolch. Laut Therme handelt es sich bei solchen Situationen um absolute Ausnahmefälle. Das Büro bot der Familie vier Gratis- Eintrittskarten an - Ermittlungen laufen.

