Mann bei Wohnungsbrand in Wien- Floridsdorf getötet

In einer Wohnung einer Anlage nahe dem Floridsdorfer Wasserpark in Wien ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Insgesamt 13 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein 68- Jähriger konnte den Flammen nicht entkommen und ist ums Leben gekommen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.