Mann aus Boot gefallen und in Wörthersee ertrunken

Ein 44 Jahre alter Mann aus dem niederösterreichischen Waldviertel ist am Freitagabend am Wörthersee aus einem Motorboot gefallen und sofort untergegangen. Der Bootsführer hatte das Boot in eine scharfe Kurve gelenkt, dabei dürfte der Mann das Gleichgewicht verloren haben. Samstagfrüh wurde die Leiche des Mannes in 30 Metern Tiefe gefunden.