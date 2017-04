Mann auf offener Straße mit Kopfschuss getötet

Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer gerieten in der Jägerstraße 6 gegen 15 Uhr mehrere Männer auf offener Straße in eine lautstarke Auseinandersetzung. "Einige Zeugen meldeten sich daraufhin bei der Polizei", so der Sprecher gegenüber krone.at.

Im Zuge der lautstarken Auseinandersetzung fiel zumindest ein Schuss. Kurze Zeit später wurde ein Mann von Passanten tot auf dem Gehsteig gefunden.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Die Identität des Toten ist noch unbekannt. Ein angeblich an der Auseinandersetzung Beteiligter meldete sich kurz nach dem Vorfall bei einer Polizeiinspektion. "Ob der Mann wirklich in Zusammenhang mit der Tat steht, muss erst überprüft werden", so Maierhofer. Von der Tatwaffe fehlt bislang jede Spur.

In der Jägerstraße 6 kam es zur Bluttat. Foto: Screenshot Google Maps

Die Jägerstraße wurde ab ihrem Beginn am Gaußplatz bis zur ersten Querstraße abgesperrt. Die Spurensicherung ist im Einsatz und deckte den Toten mit einer gelben Plane ab.