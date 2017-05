Mann attackiert "Ex" am Muttertag mit Messer

Ein 44- Jähriger hat am Muttertag in Wien- Simmering offenbar aus Eifersucht mehrfach versucht, mit einem Messer auf seine 41- jährige "Ex" einzustechen. Die gemeinsamen Kinder der beiden konnten den Vater schließlich entwaffnen. Daraufhin schlug dieser mehrfach auf die Frau ein und verletzte sie. Eine Nachbarin verständigte die Polizei. Der Mann wurde festgenommen.