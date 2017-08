Mann attackiert britischen TV- Star mit Scheren

Wie die "Daily Mail" berichtet, sei die im Rollstuhl sitzende Serien- Darstellerin gerade mit ihrer Pflegerin in London unterwegs gewesen, als ein Mann, der mit zwei Scheren bewaffnet war, auf sie zustürmte und ihr in den den Kopf stach.

"Es war eine schreckliche Erfahrung für Liz", verraten Freunde der Schauspielerin der "Sun". "Sie wurde in ihren Rollstuhl gedrückt, als dieser junge Mann, der zwei Scheren in Händen trug, plötzlich auf sie zustürmte." Wie wild habe er auf den Kopf der 45- Jährigen eingestochen, heißt es weiter. "Da war überall Blut, aber sie hatte Glück, denn die Wunde auf ihrem Kopf war nur eine Schürfwunde und sie wurde nicht wirklich schlimm verletzt."

"Macht Witze über Attacke von Edward mit den Scherenhänden"

Die Schauspielerin sei von der Rettung in ein Londoner Spital gebracht worden, der junge Mann wurde wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung verhaftet. "Er wurde in einer Polizeistation im Norden Londons in Gewahrsam genommen", bestätigt die Londoner Polizei der "Daily Mail" den Vorfall. "Anschließend wurde er unter dem Geistesgesundheitsgesetz festhalten. Die Untersuchungen laufen noch."

Unterdessen sei Liz Carr schon wieder auf dem Weg der Besserung, erhole sich im Spital von ihren Schnittwunden am Kopf und sei schon wieder zu Scherzen aufgelegt, weiß der Freund zu berichten. "Typisch für Liz macht sie gute Miene zum bösen Spiel - und witzelt, dass sie von Edward mit den Scherenhänden attackiert worden sei."