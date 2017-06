Mann (42) setzt sich nach Familienstreit in Brand

Nach dem Streit im Haus eines Verwandten war der 42- Jährige in sein nahe gelegenes Haus gegangen. Weil seine Verwandten bereits Schlimmes befürchteten, folgten sie dem Mann. Doch als diese nur wenige Minuten nach dem Serben das Haus betraten, hatte sich der 42- Jährige bereits mit dem Treibstoff übergossen.

Foto: Einsatzdoku. at

Ehe ein Verwandter dem 42- Jährigen den Kanister entreißen konnte, setzte sich dieser selbst in Brand. Binnen Sekunden standen der Serbe sowie der Wohnbereich in Flammen. Auch der Mann, der noch versucht hatte, zu helfen, geriet in Brand und lief daraufhin aus dem Gebäude. Angehörige halfen dem Verletzten, die Flammen mittels eines Gartenschlauches zu löschen.

Mit schwersten Verletzungen ins AKH geflogen

Auch der in Flammen stehende 42- Jährige rannte aus dem Haus und wurde gelöscht. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerstverletzte mit dem Rettungshubschrauber ins AKH nach Wien geflogen. Sein Verwandter, der am linken Unterarm und am linken Fuß ebenfalls erhebliche Verbrennungen erlitten hatte, wurde ins Landesklinikum Amstetten gebracht.