Mann (29) in Wien angeschossen - in Lebensgefahr

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag in Wien- Liesing auf offener Straße angeschossen worden. Der 29- Jährige erlitt einen lebensgefährlichen Bauchschuss und wurde in ein Unfallkrankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Schussattacke waren völlig unklar. Laut Zeugen soll die Schussabgabe im Zuge eines Raubüberfalls geschehen sein, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.