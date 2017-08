Mann (27) nach Polizeieinsatz im Spital gestorben

Der 27- Jährige war am vergangenen Montag kurz nach seiner Festnahme bewusstlos geworden, nachdem sich ein Polizist gegen einen Angriff des Wieners mit Pfefferspray gewehrt hat. Der 27- Jährige hatte am Montag in den frühen Morgenstunden offenbar nach einem Beziehungsstreit selbst die Polizei alarmiert und erklärt, er werde erpresst.

Als die Beamten zu der Wohnung im Stadtteil Gneis fuhren, stand seine Lebensgefährtin, eine 24- jährige Rumänin, vor dem Haus. Sie schilderte den Beamten, dass ihr Freund Drogen konsumiere, "voll durchdrehe", ein Messer bei sich habe und sie bedroht habe. Deshalb sei sie aus der Wohnung geflüchtet.

Nach Pfeffersprayeinsatz bewusstlos geworden

Als die Polizisten das Haus betraten, ging der Mann sofort mit Faustschlägen auf sie los, woraufhin sich die Beamten mit Pfefferspray zu Wehr setzten. Kurz nach seiner Festnahme wurde der 27- Jährige bewusstlos. Er sei nach den Erste- Hilfe- Maßnahmen durch die Polizisten vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei nach dem Vorfall in einer Aussendung. Am Freitag verloren die Ärzte dann den Kampf um das Leben des 27- Jährigen.

Foto: APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

Die Staatsanwaltschaft habe einen Sachverständigen eingesetzt und eine toxikologische Untersuchung und eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet, teilte die Polizei am Samstag mit. Zur Wahrung der Objektivität werde der Sachverhalt von einer Kommission des Landeskriminalamtes Vorarlberg untersucht.

Reizgaseinsatz gerechtfertigt?

Dabei werde etwa überprüft, ob der Pfeffersprayeinsatz gerechtfertigt war und warum sich der 27- Jährige so aggressiv gegenüber den Polizisten verhalten habe. In der Wohnung - sie gehört einem Bekannten des Wieners - wurden mehrere Ampullen und Suchtmittel sichergestellt.