Mann (23) attackiert Familie, springt aus Fenster

Ein drogensüchtiger 23- Jähriger ist am Samstagnachmittag in Wien mit einer Schere auf mehrere Mitglieder seiner Familie losgegangen. Bei dem Angriff wurden der Vater, der Bruder sowie ein Onkel verletzt. Anschließend sprang der Tschetschene aus dem Fenster im dritten Stock in der Wienerbergstraße. Er wurde mit schwersten Verletzungen ins Spital eingeliefert.