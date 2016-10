ManCity- Wechsel? Das sagt Bayern zum Alaba- Gerücht

In der Champions League gab sich der FC Bayern am Mittwoch gegen PSV Eindhoven keine Blöße. Die Münchner siegten mit 4:1 und auch David Alaba zeigte sich nach der großen Kritik in den letzten Wochen wieder stark. Im Interview mit dem TV- Sender "Sky" sprach Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge erstmals über die Wechselgerüchte rund um David Alaba zu Manchester City.