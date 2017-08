ManCity- Star Aguero nach Chaos- Partie angezeigt!

Was für ein turbulentes Ende einer rassigen Partie! Erst gelang Manchester City in der 97. Minute beim Gastspiel in Bournemouth der 2:1- Siegtreffer. Gleich im Anschluss flog dann Torschütze Raheem Sterling wegen übertriebenen Jubels vom Platz und der Argentinier Sergio Aguero lieferte sich eine Rangelei mit einem Steward und wurde anschließend angezeigt.