ManCity- Star Aguero nach Chaos- Partie angezeigt

Die Situation ereignete sich nach dem Siegtreffer. Es kam vor der ManCity- Bank von Star- Coach Pep Guardiola zu einer Jubeltraube aus Fans, Spielern und Verantwortlichen. In diese sich dann Stewars einmischten.

Was genau passiert ist konnte ob der unübersichtlichen Lage nur schwer festgestellt werden. In diesem Durcheinander geriet City- Stürmer Sergio Aguero mit einem Steward aneinander. Dieser gab nach der Partie an, vom Argentinier geschlagen worden zu sein.

Mittlerweile ermittelt die Polizei von Bournemouth gegen Aguero. Der Ordner hat Strafanzeige gestellt.