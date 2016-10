ManCity- Coach Guardiola erteilt WLAN- Verbot

"Er zwingt uns, Frühstück und Mittagessen gemeinsam im Club einzunehmen. Das Internet wird abgeschnitten, wir sind sozusagen kommunikationsunfähig", plauderte Verteidiger Pablo Zabaleta in einem Interview mit der argentinischen Sportzeitschrift "TyC Sports" aus. Dem Spieler geht das ordentlich auf die Nerven. Er klagt: "Wir haben nicht mal 3G!"

So sieht Torjubel bei Pablo Zabaleta von Manchester City aus. Foto: dapd

WLAN- Verbot soll Zusammenhalt stärken

Guardiolas WLAN- Verbot hat freilich einen Grund: Er will offenkundig den Zusammenhalt in der Mannschaft stärken, indem er die Spieler dazu zwingt, miteinander zu reden, statt am Frühstücks- oder Esstisch mit entfernten Freunden oder Liebschaften zu chatten. Es scheint zu funktionieren. Sogar Internet- Junkie Zabaleta gibt zu, dass Guardiola frischen Wind in die Mannschaft bringe: "Man lernt eine Menge, vor allem über die Art, wie man sein Leben leben sollte."

Der Spanier Guardiola gilt als einer der bekanntesten Fußball- Trainer der Welt, hat Weltklasse- Vereine wie den FC Barcelona und Bayern München sowie den AS Roma trainiert. Zehn Jahre lang war der 45- Jährige Trainer der spanischen Nationalmannschaft, elf Jahre verbrachte er als aktiver Spieler beim FC Barcelona. Ihm haftet der Ruf an, ein wahres Taktik- Genie zu sein, aber keine Widerworte zu dulden.