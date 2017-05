Manchester- Terror: May gibt USA keine Infos mehr

Nach dem Anschlag in Manchester wächst der Ärger in Großbritannien über die Veröffentlichung von Informationen in den USA. Die Zeitung "The Guardian" berichtete, Premierministerin Theresa May werde sich bei US- Präsident Donald Trump darüber beschweren. Sie wolle beim NATO- Gipfel an diesem Donnerstag in Brüssel mit Trump über das Thema sprechen. Medienberichten zufolge geben britische Ermittler keine Informationen mehr an die US- Behörden weiter.