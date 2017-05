Manchester: Terror- Bestie Abedi "war nicht allein"

Foto: AP, AFP

Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben", sagte Rudd. Das deute darauf hin, dass Abedi "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt" habe. "Ich bin sicher, dass wir bei Abschluss dieser Ermittlungen mehr herausfinden werden." Am Mittwoch meldete Channel 4, dass drei weitere Männer im Zusammenhang mit dem Attentat festgenommen wurden.

Das Gebiet um das Haus des Manchester-Attentäters wurde weiträumig abgeriegert.

Dass der Selbstmordattentäter, der am Montagabend 22 Menschen mit in den Tod riss, offenbar Teil eines Netzwerks war, hat dazu geführt, dass in Großbritannien die Terrorwarnstufe erstmals seit 2007 hinaufgesetzt wurde . Das bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne, sagte Premierministerin Theresa May am Dienstagabend in einer Fernsehansprache nach einer Sitzung des Sicherheitsrats. Die Bedrohungslage werde auf Basis der Ermittlungen nun als kritisch eingestuft.

Abedi reiste vor Attentat nach Libyen

Wie mehrere britische Medien berichten, hatte sich Abedi vor der Tat etwa drei Wochen lang in Libyen und vermutlich auch in Syrien aufgehalten. Ein Teil der Familie lebt nach wie vor in Libyen, Salman Abedi und sein Bruder Ismail (23) wurden beide in Großbritannien geboren. Ihre Eltern waren vor dem Gadafi- Regime geflüchtet, sollen aber nach dem Sturz des Diktators wieder zurückgekehrt sein. Ismail Abedi wurde am Dienstag im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen, die Polizei durchsuchte sein Wohnhaus.

Ein Chemiehandbuch wurde im Haus der Abedis sichergestellt.

Salman Abedi soll außerdem Kontakt zu dem weltweit gesuchten Al- Kaida- Anführer Abd al- Baset Azzouz gehabt haben. Wann genau er sich radikalisiert hat, ist unklar. Azzouz gilt als einer der gefährlichsten Terroristen, berüchtigter Bombenbauer und Sprengstoffexperte. Er stammt ebenfalls aus Manchester.

Bruder war Lehrer in Koranschule

Abedi hatte mit seinem Vater und seinem Bruder regelmäßig eine Moschee besucht, sein Bruder war auch als Lehrer in einer Koranschule tätig. Der Vater war laut einem Bericht des "Guardian" Muezzin und Vorbeter, sei Extremismus und IS aber sehr ablehnend gegenübergestanden, so Nachbarn und Bekannte. 2015 sei es deswegen zu einem Zerwürfnis zwischen Salman Abedi und seinem Vater gekommen.

Salman Abedi hatte sich am Montagabend nach dem Konzert des US- Teeniestars Ariana Grande im Foyer der Manchester Arena in die Luft gesprengt. Nach dem Terroranschlag sind 20 Verletzte weiterhin in einem kritischen Zustand. Insgesamt hätten die Rettungskräfte 64 Verletzte behandelt, sagte Jon Rouse, der Chef der örtlichen Gesundheitsbehörden, dem Sender Sky News am Mittwoch. Die Ärzte behandelten unter anderem schwere Verletzungen an Armen und Beinen. "Das sind schwer traumatisierende Verletzungen", sagte Rouse, einige Opfer würden sehr lange brauchen, bis sie wieder ein einigermaßen normales Leben führen könnten.