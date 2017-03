Manchester nach 1:1 in Rostow in der Pole Position

Manchester United hat sich am Donnerstag eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Viertelfinale der Europa League verschafft. Der englische Rekordmeister holte im Achtelfinal- Hinspiel auswärts gegen FK Rostow ein 1:1 und hat damit in der Retourpartie in einer Woche im Old Trafford alle Trümpfe in der Hand.