Manchester: Das sind die jungen Opfer des Blutbads

Tausende Teenager genossen teils in Begleitung ihrer Eltern den Konzertabend in Europas größter Indoor- Halle, als kurz nach Ende des Auftritts der 23 Jahre alten Sängerin eine Explosion die Arena erschütterte, Panik losbrach und Menschenmassen in größter Angst ins Freie drängten.

"Alle wollten nach draußen"

"Alles ging so schnell, ich verstand gar nicht, was los war! Es gab einen lauten Knall und plötzlich liefen Hunderte Menschen auf uns zu. Sie trampelten einfach über Kinder und Teenager! Alle wollten nach draußen!", berichtete eine Augenzeugin über die schrecklichen Szenen, die sich vor Ort abspielten.

Im Chaos wurden Familien teils auseinandergerissen, Eltern suchten im Tumult nach ihren Kindern, befürchteten bereits das Schlimmste. "Ich konnte meine Frau und meine Tochter nirgends finden! Draußen unter den Herumliegenden waren sie auch nicht. Ich war verrückt vor Angst. Gleichzeitig versuchte ich so gut wie es nur ging, der Rettung zu helfen", erzählte etwa ein Familienvater der BBC, der seine Frau und Tochter von dem Konzert abholen wollte. In seinem Fall wendete sich alles zum Guten, er konnte seine Familie wiederfinden. Andere Eltern hatten nicht so viel Glück.

Unter dem Hashtag #missingmanchester suchten Angehörige, aber auch Freunde auf Twitter mit Fotos nach ihren vermissten Liebsten, baten verzweifelt um Hinweise.