Manchester- Bomber riss Georgina (18) aus dem Leben

Glücklich lehnt sich Georgina Callander auf dem Foto an ihr großes Idol Ariana Grande. Das Mädchen hatte den Star 2015 im Rahmen eines Meet&Greet kennenlernen dürfen. Auf Instagram schrieb sie damals begeistert: "Ich hab sie so fest umarmt!" Das Konzert Montagabend in Manchester konnte die Schülerin nicht erwarten. "So aufgeregt, dich morgen zu sehen", twitterte sie voller Vorfreude an Grande. Auf das Konzert wurde ein blutiger Anschlag verübt. Georgina ist nicht zu ihren Eltern nach Hause zurückgekehrt.