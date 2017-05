Manchester- Bomber reiste unbehelligt durch Europa

Etwa drei Wochen war Abedi vor der Tat in Libyen und vermutlich auch in Syrien. Offiziell hatte er seine Familie in Tripolis besucht - seine Eltern waren vor dem Gadafi- Regime nach Manchester geflüchtet, mit Abedis jüngerem Bruder Hachem aber nach dem Sturz des Diktators wieder in ihre Heimat zurückkehrt -, im Hintergrund dürfte er aber die letzten Weichen für das Blutbad gestellt haben.

So wusste Hachem Abedi, der wie sein Vater am Mittwoch in Tripolis verhaftet wurde , von den Anschlagsplänen. Der 20- Jährige gab an, er habe Salman noch vor dessen Reise nach Libyen in April in Manchester besucht und die Vorbereitungen für das Blutbad in der Manchester Arena mitbekommen. Hachem sei am 16. April wieder ausgereist, aber weiterhin in ständigem Kontakt mit seinem Bruder gewesen.

Salman Abedis Bruder Hachem wurde ebenfalls verhaftet - er gibt Verbindungen zum IS zu. Foto: AP

Hachem habe eingeräumt, zur Terrormiliz Islamischer Staat zu gehören. Salman soll außerdem Kontakt zu dem weltweit gesuchten Al- Kaida- Anführer Abd al- Baset Azzouz gehabt haben. Azzouz gilt als ein sehr gefährlicher Terrorist, berüchtigter Bombenbauer und Sprengstoffexperte. Er stammt ebenfalls aus Manchester.

Jüngster Bruder wurde in Libyen überwacht

Anders als Salman, der den britischen Behörden zwar bekannt war, aber in internationalen Fahndungssystemen nicht erfasst war und auch auf keiner Beobachtungsliste stand, war Hachem sehr wohl seit etwa eineinhalb Monaten beobachtet worden. Allerdings dürften die libyschen Ermittler den britischen Behörden von ihrem Verdacht nichts mitgeteilt haben, da sie wohl davon ausgegangen seien, dass der jüngste Bruder nur in einen geplanten Anschlag in Tripolis involviert gewesen sei, schrieb die "Daily Mail".

Video: Die Terror- Bestie von Manchester hatte Komplizen!

In den vergangenen Jahren radikalisiert

Salman Abedi wurde 1994 als Sohn libyscher Flüchtlinge in Manchester geboren und studierte in der Stadt auch, bis er das Studium abbrach und sich in den vergangenen Jahren dem radikalen Islam zuwandte. Wie und wann genau er sich radikalisierte, ist unklar. Der 22- Jährige hatte mit seinem Vater und seinem älteren Bruder Ismail, der am Mittwoch in Manchester verhaftet wurde, regelmäßig die Didsbury- Moschee besucht und vielleicht dort entsprechende Kontakte geknüpft.

Ein Polizist vor der Didsbury-Moschee in Manchester Foto: AFP

In Syrien paramilitärische Ausbildung durchlaufen

Allerdings sei er auch international sehr gut vernetzt gewesen. 2015 hat Abedi offenbar eine paramilitärische Ausbildung in Syrien durchlaufen, bevor er über Frankfurt am Main wieder nach Großbritannien zurückgekehrt sei, wie Scotland Yard damals dem deutschen Bundeskriminalamt mitgeteilt habe.

"Die Szene ist international eng verflochten", zitierte der "Focus" am Donnerstag einen ranghohen BKA- Experten. "Wir müssen klären, ob Abedi in Syrien Leute kennengelernt hat, die er in Nordrhein- Westfalen oder Hessen getroffen hat." Bisher sieht es allerdings so aus, als habe Abedi sich sowohl 2015 als auch jetzt, bei seiner Rückreise nach Manchester über Düsseldorf, lediglich im Transitbereich der deutschen Flughäfen aufgehalten und niemanden getroffen.

Die Polizei sucht Salman Abedis Komplizen. Foto: AP, AFP

Weder in Fahndungssystemen, noch auf der Beobachtungsliste

Dass Abedi trotz des Aufenthaltes in einem Terrorlager in Syrien, trotz mehrerer Reisen nach Libyen und trotzdem er amtsbekannt war ungehindert reisen konnte, ist Folgendem geschuldet: Abedi schien in internationalen Fahndungssystemen mit seinem Namen nicht auf und war auch auf keiner Beobachtungsliste verzeichnet, auf der Reisebewegungen verdächtiger Islamisten erfasst werden.

Warum er allerdings nicht beobachtet wurde, steht auf einem anderen Blatt. Bereits der in Bangladesch geborene und in Sydney tätige Psychiater und Buchautor Tanveer Ahmed schrieb in einem Kommentar für den "Spectator Australia", Salman Abedi sei ein klassischer "hausgemachter" Terrorist. Zudem habe er sich in der letzten Zeit verschlossen und sehr religiös gezeigt - sozusagen wie aus dem "How to Spot a Radikal Islamist for Dummies"- Lehrbuch ("Wie man eine radikalen Islamisten erkennt - für Dummies").

Der Psychiater und Autor Tanveer Ahmed (kl. Bild) rät zu einem kurzfristigen Zuwanderungsstopp. Foto: AFP, AP, twitter.com/Tanveer Ahmed

Freunde und Familienmitglieder warnten Behörden vor Salman Abedi

Dazu kommt, dass nicht nur Freunde des Manchester- Bombers die Polizei vor Salman gewarnt hätten, sondern angeblich auch dessen eigene Mutter, die Nuklearwissenschaftlerin Samia Tabbal, und weitere Verwandte. Teile der Familie hätten ihn für "gefährlich" gehalten, die zwei Studienkollegen hätten vor fünf Jahren bei der für solche Fälle eingerichteten Anti- Terror- Hotline angerufen und gesagt, dass Abedi "Selbstmordanschläge für okay" halte.