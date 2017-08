Mali: Tote bei Angriffen auf UNO- Friedenstruppe

Bei dem Überfall auf ein UNO- Lager in Timbuktu und der anschließenden Verfolgung der Angreifer starben insgesamt 15 Menschen, unter ihnen fünf malische Wachposten, ein Polizist und ein Zivilist. Sechs Angreifer wurden bei der anschließenden Verfolgung getötet, bei der auch Hubschrauber eingesetzt wurden. Sieben Personen seien bei diesem Überfall verletzt worden, unter ihnen auch mehrere UNO- Soldaten. Schon zuvor, am frühen Montagmorgen, waren bei einem Überfall auf einen weiteren UNO- Stützpunkt in Douentza vier Menschen ums Leben gekommen.

UNO- Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte die Attacken und betonte in einer am Abend in New York verbreiteten Erklärung, dass Angriffe auf UNO- Friedenstruppen nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen gelten könnten. MINUSMA- Befehlshaber Mahamat Saleh Annadif verurteilte die Angriffe als "abscheuliche Verbrechen". Zunächst bekannte sich niemand zu den Attacken.

Mali war nach einem Militärputsch im März 2012 ins Chaos gestürzt, mehrere islamistische Gruppierungen brachten den Norden des Landes unter ihre Kontrolle. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff im Jänner 2013 militärisch ein. Sie wird inzwischen von MINUSMA unterstützt, an der auch fünf Soldaten des österreichischen Bundesheers teilnehmen.

Foto: AFP

Immer wieder Angriffe auf Blauhelme in Mali

Die Mission aus 15.000 Soldaten und Polizisten zur Stabilisierung des krisengeschüttelten Landes zählt zu den gefährlichsten UNO- Einsätzen weltweit: In Mali kommt es immer wieder zu Angriffen auf Blauhelme. Die Terrororganisation Al- Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI) und andere extremistische Gruppen sind vor allem im Norden Malis aktiv.