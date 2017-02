Malaysia: Nordkorea plante Mord an Kims Halbbruder

Die malaysischen Ermittlungen zum Mord an Kim Jong Uns Halbbruder Kim Jong Nam in Malaysia Anfang der Woche haben nach Angaben Südkoreas ergeben, dass Nordkorea hinter dem Attentat steckt, wie ein Sprecher des Wiedervereinigungsministeriums am Sonntag in Seoul sagte. Dafür spreche auch, dass fünf Verdächtige aus Nordkorea kämen. Einer von ihnen ist in Haft, nach den vier weiteren werde mit Hochdruck gefahndet. Kim Jong Nam stand angeblich seit Jahren auf der Todesliste.