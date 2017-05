Maierhofer nach England? "Fokus auf Klassenerhalt"

"Ich kommentiere solche Sachen nicht - 100 Prozent Fokus auf den Klassenerhalt", meint Maierhofer gegenüber krone.at. Wie am Donnerstag die Runde machte, soll der "Major" mit einem Wechsel auf die Insel liebäugeln, dorthin, wo er in seiner Karriere bereits für Wolverhampton, Bristol City und den FC Millwall auf Torejagd ging. Diesmal sollen die Queens Park Rangers aus der zweiten englischen Liga an ihm dran sein.

Foto: GEPA

So lange wie möglich beim SVM

Wenngleich sich Maierhofer zum aktuellen Gerücht nichts entlocken lässt - von seinem derzeitigen Arbeitgeber, dem SV Mattersburg, schwärmt der 34- Jährige in den höchsten Tönen. Noch in der vergangenen Woche hatte Maierhofer im ausführlichen krone.tv- Interview (siehe Video oben) erklärt, "so lange wie möglich" bei Mattersburg bleiben zu wollen. Schafft der SVM den Klassenerhalt, verlängert sich der Vertrag von Maierhofer automatisch.

"Mir macht's extrem viel Spaß im Burgenland, die Infrastruktur beim Verein ist toll, die Gespräche mit dem Klub verlaufen hervorragend, ich fühle mich extrem wohl", schwärmte der Major noch vergangene Woche. Klingt nicht unbedingte, als würde er auf Biegen und Brechen weg wollen.