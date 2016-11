Mahnwache mit 650 toten Tieren in der Wiener City

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat am Samstag in der Wiener Innenstadt eine Mahnwache mit 650 toten Tieren abgehalten. Hunderte Menschen hielten eine Stunde lang die tierischen Opfer - darunter Katzen und Vögel - am Schwarzenbergplatz in Händen. Mit der Aktion will der VGT gegen die "Herabwürdigung der Tiere" und für mehr Tierechte protestieren.