Magischer NBA- Rekord von Superstar Westbrook

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

08:04 Uhr: +BASKETBALL+

Magischer NBA- Rekord von Wesstbrook

Basketball- Superstar Russell Westbrook hat noch vor Beginn der NBA- Playoffs seine überragende Saison gekrönt. Der Top- Anwärter auf die MVP- Auszeichnung hat am Sonntag (Ortszeit) mit 50 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists das 42. Triple- Double in dieser Spielzeit beim 106:105 seiner Oklahoma City Thunder bei den Denver Nuggets perfekt gemacht. Der Rekord von Oscar Robertson (41) war 55 Jahre alt.

Foto: AP

23:02 Uhr: + FUSSBALL- ITALIEN+

Napoli siegt 3:0!

Foto: ANSA

Der SSC Napoli festigte Rang drei mit einem souveränen 3:0- Erfolg beim Vierten Lazio Rom. Jose Callejon (26.) und Lorenzo Insigne mit einem Doppelpack (51., 92.) waren für die Gäste erfolgreich. Napoli konnte den Abstand auf den direkten Konkurrenten nach 31 von 38 Runden auf sieben Zähler ausbauen. Der Rückstand auf den Zweiten AS Roma beträgt nach wie vor vier Punkte.

22:00 Uhr: +SCHWIMMEN+

Limit für Zaiser! Die Kärntner Schwimmerin Lisa Zaiser hat am Sonntag zum Abschluss des Swim Cup in Eindhoven über 200 m Lagen das Limit für die Langbahn- WM Ende Juli in Budapest erbracht. Die Athletin vom ASV Linz wurde in 2:14,52 Minuten Final- Zweite, die WM- Norm des Österreichischen Verbandes (OSV) unterbot sie um 22/100. Auch Sebastian Steffan wurde über 200 m Lagen Zweiter, er blieb aber über dem WM- Limit.

21:26 Uhr: +GOLF+

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat am Sonntag auf der vierten Runde des Masters der Golfer in Augusta eine Runde von eins unter Par und damit 71 Schlägen gespielt. Für den 31- Jährigen war es der resultatsmäßig beste der vier Tage bei diesem Major, gesamt kam er auf 296 Schläge.

21:02 Uhr: +BASKETBALL+

BC Vienna siegt! Im Sonntagsspiel der Basketball- Bundesliga der Herren (ABL) hat BC Vienna mit einem Heim- 89:69 gegen Swans Gmunden seinen bereits fünften Sieg in Folge gefeiert. Der Tabellenzweite aus Oberösterreich war von Beginn an im Hintertreffen gelegen, zur Halbzeit trennten die beiden Teams bereits 16 Punkte. Die Play- off- Teilnahme ist den viertplatzierten Wienern damit nicht mehr zu nehmen.

20:01 Uhr: +RAD+

Zoidl feiert Etappensieg!

Foto: GEPA pictures

Der Österreicher Riccardo Zoidl hat am Sonntag die 4. und letzte Etappe der Rad- Rundfahrt "Circuit des Ardennes" gewonnen. Nach 55- km- Solofahrt rettete der Eferdinger vier Sekunden Vorsprung auf die Verfolger ins Ziel. Zwischendurch war Zoidl auf den 103 km von Charville nach Mezieres mit einem Bonus von knapp drei Minuten vorangelegen. Sein Felbermayr- Team kam an drei Tagen auf fünf Podestränge.

16:07 Uhr: +FUSSBALL+

Hosiner trifft aber gewinnt nicht! Der VfB Stuttgart von Florian Klein hat seine Negativserie in der 2. deutschen Fußball- Bundesliga beendet und mit einem 2:0- Sieg über Schlusslicht Karlsruher SC zumindest für einen Tag wieder die Tabellenführung erobert. Aufstiegsaspirant Union Berlin blieb beim 2:2 in Düsseldorf trotz des vierten Saisontors von Philipp Hosiner auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg.

14:33 Uhr: +RALLYE+

Neuville siegt auf Korsika!

Foto: Pressesports / EXPA / picturedesk.com

Der Belgier Thierry Neuville hat sich am Sonntag den Sieg bei der Korsika- Rallye gesichert. Der Hyundai- Pilot setzte sich vor dem vierfachen Weltmeister Sebastien Ogier (Ford) aus Frankreich und dem Spanier Dani Sordo (Hyundai) durch. Für den 28- Jährigen war es der dritte Sieg in der Rallye- Weltmeisterschaft und der erste in dieser Saison. Im vierten Rennen heuer gab es vier verschiedene Sieger.

12:27 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Maritim gewann Linz- Marathon

Foto: GEPA

Der Kenianer Anthony Maritim hat am Sonntag zum zweiten Mal nach 2015 den Linz- Marathon gewonnen. Der 31- Jährige lief bei Schönwetter neue persönliche Bestzeit von 2:09:11 Stunden, blieb aber deutlich über dem zehn Jahre alten Streckenrekord von 2:07:33. Der Österreicher Lemawork Ketema Weldearegaye verpasste als Vierter in 2:16:08 das WM- Limit von 2:15 deutlich.

"Ich habe es leider nicht geschafft, aber so ist der Sport. 2:16 ist nicht so schlecht. Es tut mir leid, dass es nicht funktioniert hat", sagte der seit einigen Jahren in Österreich lebende Äthiopier. Seine persönliche Bestmarke steht seit zwei Jahren bei 2:14:23. Bei den Damen siegte die Kroatin Danijela Kuna in 2:43:55 im Zielsprint knapp vor ihrer Landsfrau Nikolina Stepan (2:43:56). Die Tirolerin Karin Freitag belegte mit einer Zeit von 2:46:27 Rang drei.

11:52 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- DFB- Chef Zwanziger erneuert Stimmenkauf- Vorwürfe

Der ehemalige DFB- Präsident Theo Zwanziger geht weiter von einem deutschen Stimmenkauf bei der Vergabe der WM 2006 aus. "Da kann es nach den heutigen Erkenntnissen keine zwei Meinungen mehr geben. Denn anders als beim Warner- Vertrag führt der Weg - wieder einmal - nach Katar zu Bin Hammam. Der hat für uns gestimmt und weitere Stimmen besorgt", sagte Zwanziger der "Bild am Sonntag".

"Das korrupte FIFA- System hat auch vor Deutschland nicht Halt gemacht", ergänzte der 71- Jährige und kritisierte die aktuelle DFB- Führung um Präsident Reinhard Grindel. Der sogenannte Freshfields- Bericht zur Aufarbeitung der dubiosen Zahlung von 6,7 Millionen Euro in Richtung Katar sei "sein Geld nicht wert." "Der Bericht ist in vielen Punkten angreifbar, sein Zustandekommen ist intransparent, es gab erkennbar keine Ausschreibung, zwischen DFB und Freshfields bestehen personelle Verquickungen, das Verhalten von Personen des Auftraggebers wird beschönigt".

10:20 Uhr: +SPRINGREITEN+

Fuchs gewann Auftakt der Global- Champions- Tour

Martin Fuchs hat den Auftakt der neuen Saison in der Global Champions Tour der Springreiter gewonnen. Der Schweizer setzte sich in Mexiko Stadt im Stechen des mit 320.000 Euro dotierten Grand Prix auf Chaplin durch. Sechs Reiter hatten sich dafür qualifiziert, Fuchs siegte vor dem Belgier Niels Bruynseels und dem Niederländer Maikel van der Vleuten.

Fuchs hatte den Vorteil des Schluss- Reiters und bewältigte den Stechparcours in 37,07 Sekunden. Der 24- Jährige durfte sich über einen Scheck in Höhe von 105.600 Euro freuen. Österreich- Beitrag Max Kühner war zwar in einigen Randbewerben am Start, in der Resultatsliste des Grand Prix schien er allerdings nicht auf.

9:54 Uhr: +BASKETBALL+

Atlanta Hawks in den Play- offs

Die Atlanta Hawks sind endgültig in den NBA- Play- offs. Die am Samstag Ortszeit spielfreie Mannschaft profitierte von einer 106:107- Blamage der Chicago Bulls bei den Brooklyn Nets. Dabei gab Routinier Dwyane Wade nach seiner Ellbogenverletzung früher als geplant sein Comeback, konnte dem Team aber nicht entscheidend helfen. Die Hawks sind Fünfter der Eastern Conference.

Chicago, sechsfacher Champion, verlor überraschend beim schwächsten NBA- Team. Bester Schütze bei den Bulls war Jimmy Butler mit 33 Zählern, Wade kam auf 14. Chicago rangiert zwei Spiele vor Ende der regulären Saison im Osten mit 39 Siegen auf dem letzten Play- off- Platz acht. Die Miami Heat stehen mit der gleichen Bilanz auf Rang neun. Am Montag spielen die Bulls gegen Orlando, am Mittwoch erneut gegen Brooklyn.

8:47 Uhr: +EISHOCKEY+

Maple Leafs holen letzten Play- off- Platz

Die Toronto Maple Leafs haben sich in der NHL den letzten Play- off- Platz gesichert. Das Team aus Ontario erreichte am Samstagabend dank eines 5:3- Heimsiegs gegen die Pittsburgh Penguins zum ersten Mal in vier Jahren die entscheidende Saisonphase. Thomas Vanek verbuchte beim 3:0- Erfolg seiner Florida Panthers gegen Buffalo einen Assist.

Florida ist in den Play- offs, die am kommenden Mittwoch beginnen, nicht dabei. Der einzige Österreicher, der mit seinem Team den Aufstieg schaffte, ist New- York- Rangers- Stürmer Michael Grabner.

8:25 Uhr: +FUSSBALL+

Derbysieger feiern Kabinenparty

Mit 3:2 gewann Borussia Mönchengladbach am Samstag das rheinische Bundesliga- Derby beim 1. FC Köln von Trainer Peter Stöger. Danach feierten die "Fohlen" eine ausgelassene Kabinenparty, wie ein Twitter- Schnappschuss von Torhüter Yann Sommer beweist. Von Trainer Dieter Hecking gab es für die Derbysieger zwei Tage frei.

23:05 Uhr: +FUSSBALL+

Juve nach Pflichtsieg gegen Chievo neun Punkte voran

Juventus Turin hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum Gewinn der italienischen Fußball- Serie- A gemacht. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in der 31. Runde zu Hause gegen Chievo Verona 2:0 (1:0) durch. Zum Matchwinner avancierte Gonzalo Higuain mit einem Doppelpack (23., 84.). Die "Alte Dame" durfte sich dadurch über die 12. Liga- Partie ohne Niederlage in Folge freuen.

22:45 Uhr: +BASKETBALL+

Oberwart wieder als Nummer 1 ins Play- off

Titelverteidiger Oberwart steht bereits vier Runden vor dem Ende als neuerlicher Sieger des Grunddurchgangs der Basketball- Bundesliga fest. Die Gunners feierten am Samstag zu Hause einen 96:58- Kantersieg gegen UBSC Graz. Vizemeister WBC Wels mühte sich unterdessen nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie zu einem 72:69- Heimerfolg gegen den Tabellenletzten Klosterneuburg Dukes.

20:49 Uhr: +MOTOGP+

Marquez in Argentinien auf Pole

Titelverteidiger Marc Marquez startet am Sonntag (21.00 Uhr MESZ, live ServusTV) von der Pole Position aus in das zweite Saisonrennen der MotoGP. Der spanische Honda- Pilot fuhr am Samstag in Termas de Rio Hondo im Qualifying für den Argentinien- Grand- Prix vor dem Tschechen Karel Abraham auf Ducati und seinem britischen Markenkollegen Cal Crutchlow klare Bestzeit.

19:08 Uhr: +WINTERSPORT+

ÖSV ehrte Österreichs Medaillengewinner in Salzburg

Mit einer großen Feier in der Salzburger Altstadt hat der ÖSV am Samstagnachmittag seine Medaillengewinner des letzten Winters geehrt. Vor jeder Menge Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport sowie tausenden Zuschauern wurden 29 Sportler, darunter Stefan Kraft, Marcel Hirscher, Anna Gasser und Andreas Prommegger, auf einer Bühne am Residenzplatz gewürdigt und gaben danach ihren Fans geduldig Autogramme.

16:25 Uhr: +OLYMPIA+

Rio will Schulden mit Sachgütern abstottern

Die Olympia- Organisatoren von Rio wollen ihre noch offenen Schulden in Sachgütern abstottern. Bisher unbezahlt sind nach den Sommerspielen von 2016 noch Rechnungen in Höhe von rund 100 Millionen Reais (30 Mio. Euro). Den Gläubigern werden einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge nun Klimaanlagen, Generatoren und Elektrokabel angeboten. Zudem sollen sie auf 30 Prozent der Forderungen verzichten.

14:52 Uhr: +KLETTERN+

Saurwein erreicht Boulder- Finale beim Weltcup- Auftakt! Sportkletterin Katharina Saurwein hat am Samstag beim Boulder- Weltcup- Auftakt in Meiringen in der Schweiz das Finale erreicht. Österreichs einzige Vertreterin im Halbfinale landete auf dem sechsten Semifinalrang, die Top Sechs sind im Finale ab 18.30 Uhr mit dabei.

13:57 Uhr: +SKI ALPIN+

Tina Weirather mit neuer Skifirma und neuem Trainer! Super- G-Weltcup- Kugelgewinnerin Tina Weirather hat ihren Wechsel von Atomic zu Head bekanntgegeben. Die Liechtensteinerin wird in der kommenden Saison vom neuen Ausrüster Ski und Schuhe beziehen. Ihr neuer Trainer ist Karlheinz "Charly" Pichler, der zuletzt beim ÖSV im Damen- Speedteam tätig war und auf Andreas Evers folgt. Evers wanderte zu den Schweizer Speed- Herren ab.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

12:23 Uhr: +SKI ALPIN+

Hödlmoser wechselt im US- Verband zu Damen! Der Salzburger Skitrainer Alexander Hödlmoser wechselt innerhalb des US- Skiverbandes vom Herren- ins Damen- Team. Nach drei Saisonen als Herren- Speed- Chef soll sich Hödlmoser nun vorrangig um Lindsey Vonn kümmern und eng mit Coach Chris Knight zusammenarbeiten. Zum US- Verband als Chef- Speed- Trainer zurück kehren John McBride (bei den Herrren) und Chip White (Damen).

12:01 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer ersetzt angeschlagenen Alex Peya im Doppel!

Foto: AP

Österreichs Davis- Cup- Team kann am Samstag in Minsk nicht in der geplanten Doppelbesetzung einlaufen. Doppelspezialist Alexander Peya erlitt eine Zerrung am linken Oberschenkel und muss passen. Anstelle des Wieners spielt Jürgen Melzer an der Seite von Julian Knowle. Das Duo muss am Samstag punkten, um die Aufstiegschancen gegen Weißrussland am Leben zu erhalten. Österreich liegt mit 0:2 zurück.

11:20 Uhr: +TRIATHLON+

Perterer 14. in Gold Coast und in WM- Wertung weiter Achte! Lisa Perterer hat am Samstag als einzige ÖTRV- Athletin das WM- Serien- Rennen in Gold Coast bestritten und den 14. Platz belegt. Die Kärntner Triathletin hatte in dem Sprintbewerb über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen 40 Sekunden Rückstand auf die neuseeländische Siegerin Andrea Hewitt, die nach dem zweiten Saisonerfolg die WM- Wertung klar anführt. Perterer verteidigte Platz acht.

10:34 Uhr: +TENNIS+

US- Davis- Cup- Team verkürzte in Australien auf 1:2! Steve Johnson und Jack Sock haben am Samstag in Brisbane Davis- Cup- Rekordsieger USA die Chance auf den Halbfinaleinzug bewahrt. Das US- Duo setzte sich im Weltgruppen- Viertelfinale im Doppel gegen Sam Groth/John Peers mit 3:6,6:3,6:2,2:6,6:3 durch und verkürzte auf 1:2. Die Gastgeber bleiben aber nun Favoriten auf den Aufstieg. Nick Kyrgios kann am Sonntag im ersten Einzel den Sieg mit einem Erfolg über Sock bereits fixieren. Die Australier, die hinter den USA (32 Titel) mit 28 Trophäen die zweiterfolgreichste Bilanz haben, hoffen auf den ersten Titel seit 2003. Der oft wegen seiner Eskapaden geschmähte Kyrgios könnte sich mit einem Sieg wohl in die Herzen der Australier spielen. "So wie er gestern gespielt hat, wird er mit viel Selbstvertrauen ins Match gehen", prophezeite der australische Kapitän Lleyton Hewitt. Der Gewinner trifft entweder auf Italien oder Belgien, wobei Letztere mit 2:0 führen.

09:31 Uhr: +EISHOCKEY+

US- Damen holen erneut WM- Titel! Das US- Eishockey- Nationalteam der Frauen hat zum dritten Mal in Folge die erfolgreiche WM- Titelverteidigung geschafft. Das Heimteam setzte sich am Freitag im Finale in Plymouth im Staat Michigan gegen Kanada mit 3:2 nach Verlängerung durch. Die USA gewann damit Olympiasieger Kanada zum vierten Mal in Folge in einem WM- Endspiel. Bronze errang Finnland durch einen 8:0- Erfolg gegen Deutschland. Die Vereinigten Staaten haben nun acht WM- Titel errungen, Rekordweltmeister Kanada steht bei zehn. Zuletzt hatten die kanadischen Frauen 2012 WM- Gold erobert.

09:08 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl und Toronto gewinnen letztes Heimspiel im NBA- Grunddurchgang! Die Toronto Raptors haben das letzte Heimspiel im Grunddurchgang der NBA knapp für sich entschieden. Der Wiener Jakob Pöltl kam beim 96:94 gegen Miami Heat 3:29 Minuten zum Einsatz. DeMar DeRozan war mit 38 Punkten der erfolgreichste Scorer der Kanadier. Pöltl blieb ohne Wurfversuch. Den 49. Saisonsieg der Raptors bezeichnete er auf Facebook als "cool".

NBA- Ergebnisse: Toronto Raptors - Miami Heat 96:94, Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 100:114, Memphis Grizzlies - New York Knicks 101:88, Houston Rockets - Detroit Pistons 109:114, Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 89:102, Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 122:106, Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 120:113, Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 120:99, Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 98:94

08:59 Uhr: +EISHOCKEY+

Tampa Bay hielt kleine Play- off- Chance aufrecht! Tampa Bay Lightning hat am Freitag (Ortszeit) mit einem 4:2- Sieg bei den Montreal Canadiens die Mini- Chance auf die Play- offs in der NHL aufrecht gehalten. Der Rückstand auf den letzten Play- off- Platz, den Toronto einnimmt, beträgt nur noch einen Punkt. Allerdings hat Tampa Bay nur noch ein Spiel in der Regular Season - zuhause gegen Buffalo - zu absolvieren. Toronto trägt noch zwei Partien aus.

NHL- Ergebnis: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:4

08:43 Uhr: +FORMEL 1+

Vettel Schnellster im Shanghai- Abschlusstraining!

Foto: AP

Nach dem verkürzten Trainingsprogramm am Freitag hat sich Sebastian Vettel im Abschlusstraining zum Formel- 1-Rennen von China die Bestzeit gesichert. Der Ferrari- Pilot verwies am Samstag auf dem Shanghai International Circuit seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen auf den zweiten Platz. Dritter nach der 60- minütigen Einheit war Mercedes- Fahrer Valtteri Bottas vor seinem Stallrivalen Lewis Hamilton.

08:10 Uhr: +TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Samstag

FUSSBALL

Sky Go Erste Liga/27. Runde

16:00 Uhr: Kapfenberger SV - FAC

tipico Bundesliga/28. Runde

16:00 Uhr: SV Guntamatic Ried - SK Rapid Wien

18:30 Uhr: FK Austria Wien - SKN St. Pölten

18:30 Uhr: RZ Pellets WAC - Cashpoint SCR Altach

18:30 Uhr: FC Flyeralarm Admira Wacker - SV Mattersburg

TENNIS

Davis Cup/Europa- Afrika- Zone 1/2. Runde

12:00 Uhr: Weißrussland - Österreich (Iwaschka/Mirnyi - Knowle/Peya) (live auf ORF Sport +)

MOTORSPORT

Motorrad

17:35 Uhr: Termas de Rio Motorrad- GP von Argentinien: Qualifikation Hondo(MotoGP 19:10) (live auf ServusTV)

Formel 1

09:00 Uhr: GP von China: Qualifikation (live auf ORF eins)

EISHOCKEY

NHL

18:30 Uhr: Ottawa Senators - New York Rangers (Grabner)

BASKETBALL

ABL/31. Runde

19:00 Uhr: Redwell Gunners Oberwart - UBSC Raiffeisen Graz

19:00 Uhr: WBC Raiffeisen Wels - BK Klosterneuburg Dukes

HANDBALL

HLA/Oberes Play- off/10. Runde

19:00 Uhr: Bregenz Handball - Fivers WAT Margareten

HLA/Unteres Play- off/10. Runde

19:00 Uhr: SC Ferlach - Sparkasse Schwaz HB Tirol

19:00 Uhr: HC Bruck - HC Linz AG

WHA/18. Runde

18:00 Uhr: HC JCL BW Feldkirch - MGA Fivers

19:00 Uhr: WAT Atzgersdorf - ZV Wr. Neustadt

19:00 Uhr: Hypo NÖ - ATV TDE Group Trofaiach Enzersdorf

19:00 Uhr: Union St. Pölten - SSV Dornbirn Schoren

VOLLEYBALL

AVL/Damen/Spiel um Platz 3/best- of- three/2. Spiel

16:30 Uhr: ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - UVC Holding Graz

DenizBank Volley League/Herren/Spiel um Platz 3/best- of- three/2. Spiel

16:30 Uhr: UVC Holding Graz - SG Raiffeisen Waldviertel

GOLF

Augusta Masters (mit Wiesberger) (live auf Sky Sport)

SKI

16:00 Uhr: ÖSV "Ski Austria Medaillenparty 2017"; 17:00 Uhr Präsentation der WM- Medaillengewinner(live auf ORF eins ab 17:00 Uhr)

07:46 Uhr: +GOLF+

Wiesberger schafft Cut in Augusta! Bernd Wiesberger hat nach Runden von 77 und 72 Schlägen und bei insgesamt fünf über Par als 35. zum dritten Mal in Folge den Cut beim Golf- Masters in Augusta geschafft. In Führung liegt nach zwei von vier Runden ein bei 140 Schlägen (- 4) liegendes Quartett mit Charley Hoffman, dem Spanier Sergio Garcia, Thomas Pieters (BEL) und Rickie Fowler. Wiesberger startete im Gegensatz zum ersten Tag am Freitag (Ortszeit) im Augusta National GC mit Schlaggewinnen auf den Löchern zwei und drei ausgezeichnet. Turbulent verlief dann freilich seine Reise durch den berüchtigten "Amen Corner", die er nach einem Wasserball mit einem Doppel- Bogey auf der 11 begann, einem Bogey auf der 12 fortsetzte und einem Birdie auf der 13 beendete. Nach einem weiteren Birdie auf der 16 setzte es zum Abschluss aber doch noch auch einen weiteren Schlagverlust auf der 18.