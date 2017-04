Magier aus Österreich gewinnen "Zauber- Oscar"

Bei dem Preis handelt es sich um die weltweit höchste Auszeichnung der Zauberbranche, die von der Academy of Magical Arts in Hollywood alljährlich in Los Angeles vergeben wird und deshalb auch als "Zauber- Oscar" bezeichnet wird.

Thommy Ten und Amélie van Tass Foto: Thommy Ten & Amélie van Tass

Bester Bühnenact 2016

Das Bemerkenswerte: Die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie,

Thommy Ten und Amélie van Tass , wurden als erstes europäisches Paar überhaupt nominiert. Gemeinsam mit The Evasons, Tina Lenert, Shoot Ogawa und Justin Willman ritterten die beiden Österreicher, die in den USA auch als The Clairvoyants bekannt sind, in der Königsdisziplin "Bester Bühnenact 2016" um die begehrte Auszeichnung.

"Können es selbst kaum fassen"

Schließlich stand fest: Die rot- weiß- roten Magier haben gewonnen! "Manchmal, wenn wir auf die vergangenen Monate zurückblicken, können wir es selbst kaum fassen", so van Tass. "Dass wir zudem jetzt von der Branche selbst gewürdigt wurden, ist schon eine besondere Freude", ergänzte Ten.

Die beiden Mental- Artisten: "Es war schon die Nominierung eine absolute Ehre für uns. Dass wir nun aber tatsächlich mit dem Award ausgezeichnet worden sind, ist ein unbeschreibliches Gefühl und macht uns sehr glücklich." Zugleich erfülle es sie auch mit großer Dankbarkeit ihren Fans gegenüber.

Thommy Ten und Amélie van Tass Foto: Thommy Ten & Amélie van Tass

Dichtes Showprogramm in USA und Europa

Mit ihrem Sieg reihen sich Thommy Ten und Amélie van Tass in eine illustre Gesellschaft der berühmtesten Magier und Zauberer der Welt wie etwa Siegfried und Roy oder David Copperfield ein, die den Award ebenfalls bereits verliehen bekommen haben.

Am Freitag relaxte das Magier-Pärchen an der Donau. Foto: IMRE ANTAL

Aktuell touren Thommy und Amélie durch die USA. Im August laden sie zum "Zauberhaften Open Air" im Wolkenturm Grafenegg in Niederösterreich, im Herbst steht dann die große Deutschland- Tournee an, bevor es Anfang 2018 zurück nach Österreich und in die Schweiz geht, wo die "Einfach zauberhaft!"- Tournee aufgrund der nach wie vor ungebrochenen Nachfrage eine Fortsetzung findet.

