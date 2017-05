Mafia verdiente Millionen mit Flüchtlingszentrum

Der Clan soll über eigens gegründete Unternehmen Aufträge für die Lieferung von Speisen an Migranten in Lagern in Kalabrien und auf der Insel Lampedusa erhalten haben. Im Zuge der Razzia wurden auch der Leiter der Wohltätigkeitsorganisation Misericordia in der Stadt Isola Capo Rizzuto sowie ein Pfarrer wegen Korruptionsverdacht festgenommen.

Das Flüchtlingslager in Isola Capo Rizzuto Foto: ANSA/Francesco Arena via AP

Millionen landeten in Kassen des Mafia- Clans

Die Hilfsorganisation Misericordia betreibt das Flüchtlingslager der Stadt, eines der größten in ganz Europa. Von 103 Millionen Euro, die zwischen 2006 und 2015 in diese Einrichtung flossen, landeten Berichten zufolge mindestens 36 Millionen in den Kassen des Mafia- Clans.

Der sizilianische Staatsanwalt Carmelo Zuccaro hatte vergangene Woche gewarnt, dass mafiöse Organisationen an Gelder für die Flüchtlingsversorgung kommen wollen. Zuccaro führt derzeit Ermittlungen über mögliche Verbindungen zwischen Hilfsorganisationen und Schleppern im Mittelmeer. Die Regierung in Rom rechnet heuer mit Ausgaben in Höhe von 4,6 Milliarden Euro für die Flüchtlingsversorgung.