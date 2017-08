Mäßiger Start von Distelberger in den WM- Zehnkampf

Dominik Distelberger kommt im Zehnkampf bei der Leichtathletik- WM in London nicht richtig in Schwung. Nach drei der fünf Disziplinen am ersten Tag liegt der Niederösterreicher mit 2.357 Punkten nur an der 27. Stelle unter 32 klassierten Athleten. Es führt der französische Topfavorit Kevin Mayer mit 2.703 vor dem Deutschen Rico Freimuth (2.678) und dem US- Amerikaner Trey Hardee (2.647).