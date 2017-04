Männer zeigten Hitlergruß und verletzten Afrikaner

Wie die "Freie Presse" am Sonntag berichtete, zeigten die Beamten beiden Deutschen (32 und 30) wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an. Der 32- Jährige erhielt zudem eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Ins Rollen brachte den Fall eine 30- jährige Zeugin, die die Polizei alarmierte.

Fälle wie diese sind in Chemnitz (Bundesland Sachsen) keine Seltenheit. Erst am 2. Februar wollte ein selbst ernannter "SA- Mann" in angetrunkenem Zustand den Verkehr regeln. Dann tickte er aus, schlug eine Autofahrerin (24) nieder, zeigte den Hitlergruß und flüchtete.