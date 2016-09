Mädchen mit Steinschleuder beschossen: Spital

Es war nicht das erste Mal, dass der 52- Jährige mit der Schleuder aus seiner Wohnung auf Passanten geschossen hatte, wie die Erhebungen der Polizei ergaben. So nahm er auch am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Schleuder zur Hand, um dem Lärm im Hof ein Ende zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich dort die 14- Jährige mit Freunden auf.

Augenblicke später wurde das Mädchen von einem Geschoss am Hinterkopf getroffen. Die Jugendliche erlitt dabei einen derart schweren Schock, dass sie ärztlich versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Totschläger, Messer, Schreckschusspistole

Polizeibeamte konnten den Verdächtigen wenig später ausforschen und in seiner Wohnung antreffen. Dort machten sie weitere Entdeckungen: So hortete der 52- Jährige neben der Schleuder auch drei Messer, eine Schreckschusspistole samt Munition, einen verbotenen Totschläger und einen Pfefferspray. Die Waffen wurden sichergestellt, die Polizei sprach ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Verdächtigen aus. Die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Verdächtige laut Polizei in ein Krankenhaus eingewiesen.