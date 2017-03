Mädchen erleidet bei Skiunfall Schädel- Hirn- Trauma

Schwerste Verletzungen hat sich ein 14- jähriges Mädchen am Dienstagvormittag in Salzburg zugezogen. Die Jugendliche - sie war mit der Schule in Obertauern auf Skiwoche - verlor auf einer schwarzen Piste bei voller Schussfahrt die Kontrolle über ihre Skier und kam über den Pistenrand hinaus. Das Mädchen überschlug sich mehrmals und blieb auf einem Ziehweg bewusstlos liegen. Im Krankenhaus stellten die Ärzte ein Schädel- Hirn- Trauma, Brustkorbverletzungen und eine Milzruptur fest.