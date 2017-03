Mädchen durften wegen Leggins nicht in Flugzeug

Die beiden Mädchen waren Berichten zufolge am Sonntag am Flughafen von Denver im US- Bundesstaat Colorado am Gate zurückgewiesen worden. Ein weiteres Mädchen wurde auf ihre Leggins angesprochen und musste angeblich ein Kleid über ihre Leggings ziehen, um an Bord gehen zu dürfen.

Die Twitter- Nutzerin Shannon Watts, die zu dem Zeitpunkt ebenfalls am Flughafen war, hatte auf den Vorfall aufmerksam gemacht und das Vorgehen der Airline als sexistisch denunziert. "Seit wann kontrolliert @united die Kleidung von Frauen?", fragte Watts, die schon als Aktivistin gegen Waffengewalt in dem Netzwerk bekannt ist, wo sie knapp 34.000 Anhänger hat.

Für Erheiterung sorgt dieser Tweet, der von Watts geteilt wurde:

Allerdings musste sich auch Watts Kritik stellen. Unter anderem unterstellten ihr User zu lügen.

"Das Vorgehen von United gegen Leggings ist etwas, das ich von den Taliban erwarten würde, nicht von einer großen westlichen Fluggesellschaft", meinte ein weiterer Nutzer.

"Für diese Mädchen bestanden besondere Kleidervorschriften"

Die Fluggesellschaft verteidigte ihr Vorgehen. Bei den Mädchen habe es sich um Besitzerinnen eines besonderen Ausweises für Angehörige und Freunde von United- Airlines- Mitarbeitern gehandelt, für die ein spezieller Dresscode gelte. Für reguläre Kunden hätten die Kleidervorschriften keine Gültigkeit. Hier hieße es: "Ihre Leggings sind willkommen!"