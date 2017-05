Mädchen (17) in Sydney als Sexsklavin gehalten

Ein Mann hatte die 17- Jährige angesprochen und ihr einen Job als Putzfrau angeboten. Als sie Anfang April in Australien ankam, sei sie dann aber in ein Haus gebracht worden, wo sie mehrere Männer in einem abgesperrten Raum mehrmals sexuell missbraucht haben sollen. Am 27. April gelang ihr die Flucht. Eine Frau entdeckte das Mädchen auf der Straße und brachte sie in eine Asylwerberunterkunft.

Helferin könnte Schlüssel zur Ergreifung der Täter sein

Die Polizei bittet die Unbekannte nun, sich zu melden. Bisher ist nur bekannt, dass die Frau vermutlich Nicole heißt und ein rotes Auto fuhr. Von der Zeugin erhoffen sich die Ermittler auf der Suche nach den Tätern auch Aufschluss darüber, wo das Mädchen so lange gefangen gehalten wurde.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus befindet sich das Mädchen aus dem westafrikanischen Staat Guinea inzwischen in der Obhut der Familienhilfe.