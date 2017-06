Mädchen (13) ließen sich in Freibad volllaufen

Zwei 13- jährige Mädchen haben am Mittwochnachmittag in Oberösterreich eine Sauforgie veranstaltet. Sie eskalierte derart, dass Rettung und Polizei zu einem Einsatz ausrücken mussten. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Donnerstag.