"Mad Max"- Fahrzeuge als gefürchtete Waffe des IS

In einem kürzlich veröffentlichten Video sieht man ein noch intaktes Fahrzeug, das die Anti- IS- Koalition erbeuten konnte. Es handelt sich um einen umgebauten und mit Stahlplatten verstärkten Bergwerksbagger.

Stahlräder und Schießluken

Stahlräder mit Noppen ersetzen die Reifen, so soll verhindert werden, dass diese während eines Angriffs durchschossen werden. An zahlreichen Stellen des Gefährts befinden sich Schießluken. Der Bagger soll Medienberichten zufolge auf einem verlassenen IS- Stützpunkt neben anderen "Kamikaze- Waffen" gefunden worden sein.

Laut einer Reuters- Meldung haben die Koalitionstruppen seit Beginn der Offensive zur Rückeroberung der zweitgrößten Stadt des Irak Mitte Oktober über 60 solcher Selbstmordattentäter- Fahrzeuge zerstört, mehr als 200 Mal seien diese gefürchteten Waffen seitens der Islamisten eingesetzt worden.

Der relativ rasche Vormarsch der Anti- IS- Koalition ist an den Stadtgrenzen Mossuls ins Stocken geraten. Zwar ist der Osten der Stadt laut Regierungsangaben bereits weitgehend vom IS gesäubert worden, dennoch leisten die Islamisten erbitterten Widerstand. Die bisherigen Schätzungen von 5000 bis 6000 IS- Kämpfern in der Stadt dürften allerdings zu hoch gewesen sein, hieß es zuletzt seitens der Allianz.

IS- Scharfschützen töten Zivilisten

Es wird vermutet, dass noch etwa eine Million Einwohner in der größten Stadt im Nordirak lebt. Die Menschen werden laut Angaben der Vereinten Nationen gezielt als menschliche Schutzschilde missbraucht. Eine Sprecherin der UNO erklärte zudem am Dienstag, dass IS- Scharfschützen gezielt mehrere Zivilisten getötet hätten, weil diese nicht zulassen wollten, dass Raketen auf den Dächern ihrer Häuser montiert werden. Andere würden getötet, weil sie die belagerte Stadt verlassen wollten oder im Verdacht stünden, Informanten der Armee zu sein. Um zivilie Opfer zu vermeiden, setzt die irakische Armee laut eigenen Angaben keine Panzer oder andere schweren Waffen in der Stadt ein.