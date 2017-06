Macrons Bewegung gewinnt erste Wahlrunde klar

Laut den ersten Hochrechnungen, die TV- Sender am Sonntagabend veröffentlichten, erhielt "La Republique en Marche" 32 Prozent bis 32,9 Prozent der Stimmen. Damit können sie in der Stichwahl am kommenden Sonntag laut Meinungsforschern auf 390 bis 430 Sitze in der 577- köpfigen Nationalversammlung hoffen.

Damit würde der sozialliberale Staatschef klaren Rückhalt für sein Reformprogramm bekommen. Ein Dämpfer ist allerdings die historisch schwache Wahlbeteiligung: Laut Hochrechnungen ging nur jeder zweite Wahlberechtigte zur Abstimmung. Vor fünf Jahren war die Beteiligung noch bei 57,2 Prozent gelegen.

Weitere herbe Niederlage für Traditionsparteien

Für die beiden traditionellen französischen Regierungsparteien ist das Ergebnis eine weitere herbe Niederlage nach dem Ausscheiden ihrer Kandidaten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Die Konservativen kamen mit 21,0 bis 21,5 Prozent auf Platz zwei und dürfte 85 bis 125 Mandate erhalten.

Die Sozialisten von Macrons Amtsvorgänger Francois Hollande, die bisher in der Nationalversammlung den Ton angaben, stürzten möglicherweise sogar auf 7,8 Prozent ab und dürften nur noch 20 bis 35 Abgeordnete stellen. An dritter Stelle liegt die rechtspopulistische Front National mit 14 Prozent, die aber wegen des Boykotts der restlichen Parteien nur eine Hand voll Mandate erreichen dürfte.

Die französischen Parlamentswahlen finden in 577 Einer- Wahlkreisen statt. In der ersten Wahlrunde ist die absolute Mehrheit zur Wahl erforderlich, in der zweiten Runde, an der nur die stärksten Bewerber teilnehmen dürfen, reicht die einfache Mehrheit.

Abstimmung von rund 50.000 Polizisten geschützt

Aufgerufen zu der Wahl waren 47 Millionen Franzosen. Um die 577 Abgeordnetenmandate in der Nationalversammlung bewarben sich 7877 Kandidaten, der Frauenanteil liegt bei gut 42 Prozent. Wegen der Terrorgefahr in Frankreich wurde die Abstimmung von rund 50.000 Polizisten geschützt.