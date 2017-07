Macron und Merkel wollen neuen Kampfjet entwickeln

Das neue System solle unter Führung der beiden Länder entwickelt werden und auf lange Frist die derzeitigen Flotten an Kampfflugzeugen ersetzen, teilte der Elysee- Palast nach dem Treffen des deutsch- französischen Ministerrats mit.

Foto: AFP

"Tiefgreifende Revolution"

Bis Mitte 2018 solle ein Zeitplan entwickelt werden, sagte Merkel. "Das ist eine tiefgreifende Revolution", meinte Macron. Bisher setzt die deutsche Luftwaffe auf den Eurofighter, die Franzosen dagegen auf das Rafale- Kampfflugzeug.

Emmanuel Macron und Angela Merkel nach dem Ministerrat. Foto: AFP

Auch Trump in Paris

Neben Merkel befindet sich auch US- Präsident Trump in Paris. Trump hat am Vormittag zunächst US- Diplomaten und Militärvertreter seines Landes getroffen, am Nachmittag wird er von Macron empfangen. Bei ihrem Treffen wollen die beiden Präsidenten über den Anti- Terror- Kampf und die Konflikte in Syrien und im Irak beraten.

Foto: AP

Außerdem sollen Konfliktthemen wie Klimawandel und internationaler Handel besprochen werden. Anlass für Trumps Besuch ist die Militärparade auf den Champs- Elysees zum französischen Nationalfeiertag am Freitag, bei der der US- Präsident heuer Ehrengast ist.