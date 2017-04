Macron lässt Le Pen in Österreich weit hinter sich

In Frankreich ging die erste Runde der Präsidentschaftswahlen bekanntlich deutlich anders aus: Macron liegt auch dort vorne, allerdings hat er mit 24,01 Prozent einen knapperen Vorsprung auf Le Pen mit ihren 21,3 Prozent .

Le Pen posiert am Tag nach der ersten Wahlrunde mit einem ihrer Fans für ein Selfie. Foto: AP

Die anderen Kandidaten mit nennenswerten Wählerstimmen schnitten weitgehend ähnlich ab wie in Frankreich: Der Republikaner Francois Fillon erhielt mit 19,3 fast gleich viel (20,01), der Linkspolitiker Jean- Luc Melenchon mit 14,9 nicht drastisch, aber doch merklich weniger als daheim (19,58). Und der Sozialist Benoit Hamon, der in Frankreich mit 6,36 Prozent untergegangen war, schnitt in Österreich ein wenig besser ab (10,6).

Insgesamt gingen in Österreich 3584 Auslandsfranzosen wählen - und sie meinten es auch fast alle ernst: 99,96 Prozent ihrer abgegebenen Stimmen waren auch gültig, wie aus den Daten auf der Website der französischen Botschaft in Wien hervorgeht.

Hollande gibt Wahlempfehlung für Macron ab

Auch wenn Le Pen so viele Stimmen wie noch nie in der Geschichte ihrer Partei erhielt, wird es die rechtsextreme Politikerin in der Stichwahl am 7. Mai äußerst schwer haben. Noch am Sonntagabend verkündeten Links- wie Rechtspolitiker, Macron zu unterstützen. Am Motag gab auch der scheidende Präsident eine Wahlempfehlung für den linksliberalen Kandidaten ab. Francois Hollande rief zur nationalen Einheit gegen den Front National auf: "Ich werde Macron wählen."

Präsident Hollande wird in der Stichwahl für Macron stimmen. Foto: AFP

Dass Hollande sich für Macron ausspricht, war erwartet worden. Das Verhältnis der beiden ist allerdings von Spannungen geprägt. Hollande hatte Macron als seinen "Ziehsohn" 2012 in den Elyseepalast geholt und ihn 2014 zum Minister gemacht. Dann schied Macron Mitte 2016 aus der Regierung aus und nahm selbst Kurs auf höchste Staatsamt. Manche sprachen von Verrat.

Stichwahl- Gegner bereits im Kampfmodus

Der Wahlkampf für das Präsidentschaftsduell ist bereits im vollen Gange. Das Kampagnenchef von Le Pen warf Macron vor, er gehöre zum alten System und wolle zu wenig gegen den Terror, die entfesselte Globalisierung und die Einwanderung tun. Macrons Sprecher sagte, Le Pen habe sich in der Wirtschafts- und Steuerpolitik "wie eine Weihnachtsfrau" verhalten. "Sie hat die Steuergeschenke vervielfacht." Das sei unverantwortlich.