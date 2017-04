Macron knapp vor Le Pen in Präsidenten- Stichwahl

Insgesamt waren 47 Millionen Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen, die unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Die Wahllokale in weiten Teilen Frankreichs wurden um 19 Uhr geschlossen. Nur in den großen Städten konnten die Menschen noch bis 20 Uhr wählen gehen. Gegen 20 Uhr gab es dann auch die erste offizielle Hochrechnung des Instituts Ipsos.

Foto: AFP

Die erste Hochrechnung sieht den sozialliberalen Ex- Wirtschaftsminister Macron (En Marche) als klaren Gewinner. Mit 23,7 Prozent liegt er deutlich vor dem Trio aus Marine Le Pen (Front National), dem Konservativen Francois Fillon (Les Republicains) und dem Linkskandidaten Jean- Luc Mélenchon (Parti de Gauche).

Emmanuel Macron (En Marche): 23,7 Prozent

Marine Le Pen (Front National): 21,7 Prozent

Francois Fillon (Les Republicains): 19,5 Prozent

Jean- Luc Mélenchon (Parti de Gauche): 19,5 Prozent

Auch TV- Sender TF1 sieht Macron vor Le Pen

Eine weitere Hochrechnung des TV- Senders TF1 sah allerdings zunächst noch Macron und Le Pen auf Augenhöhe mit 23 Prozent. Nach 21 Uhr sah aber dann auch TF1 Macron vor Le Pen. Laut einer neuen Hochrechnung kam Macron auf 23 Prozent, die Chefin der Front National auf 22 Prozent. Ein fast vollständiges Ergebnis dürfte im Laufe der Nacht auf Montag vorliegen. Das vollständige Ergebnis wurde bei der letzten Wahl erst am Montagvormittag veröffentlicht.

Foto: AFP

Nachwahlbefragungen belgischer Medien hatten am frühen Abend noch ein knappes Rennen hinter Macron um den zweiten Platz in der Stichwahl gesehen. Zwischenzeitlich hatte es sogar so ausgesehen, als ob Le Pen um ihren - eigentlich als sicher geltenden - Platz in der zweiten Runde der Präsidentenwahl bangen müsse.

Le Pen übertrumpft Ergebnis von 2012: "Historisch"

Mit laut Prognose über 20 Prozent der Stimmen schneidet die 48- jährige Le Pen jedenfalls am Sonntag noch besser ab, als bei ihrer ersten Kandidatur 2012. Damals hatte sie 17,9 Prozent erzielt und kam auf Platz drei - und somit nicht in die Stichwahl.

Le Pen schaffte es in die Stichwahl und spricht von einem "historischen Ergebnis". Foto: AFP

Die FN- Chefin ließ sich dann auch von ihren Anhängern feiern und sprach von einem "historischen" Wahlergebnis. "Alle Patrioten" mögen sie in der zweiten Runde unterstützen, so Le Pen. Es sei an der Zeit, das französische Volk von der "arroganten Elite" zu befreien.

Macron: "Neues Kapitel der französischen Politik"

Nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung brach vor allem im Lager von Macron riesiger Jubel aus. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte Macron: "Wir schlagen heute ganz klar ein neues Kapitel der französischen Politik auf".

Jubelstimmung im Lager des Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron. Foto: AFP

Die gleichauf Drittplatzierten Fillon und Mélenchon liegen recht klar hinter Le Pen, doch über den Abend und die Nacht kann es noch zu Verschiebungen kommen. Das Fillon- Lager sprach nach den Worten eines Wahlkampfmanagers jedoch bereits von einer "riesigen Enttäuschung".

Auch die Anhänger von Le Pen könenn nach der ersten Hochrechnung jubeln. Foto: EPA

Schulterschluss gegen Le Pen in der Stichwahl

Sowohl konservative als auch sozialistische Politiker, darunter etwa Ministerpräsident Bernard Cazeneuve, kündigten umgehend nach der Veröffentlichung der ersten Prognose an, den links- liberalen Kandidaten Macron in der zweiten Runde am 7. Mai zu unterstützen.

Cazeneuve sagte, es gehe darum, die rechtsextreme Front National zu schlagen, und "ihr unheilvolles Programm eines Rückschritts Frankreichs und der Spaltung der Franzosen" zu verhindern. Auch Außenminister Jean- Marc Ayrault sprach sich für Macron aus.

Der Konservative Kandidat Fillon scheiterte - und ruft seine Anhänger nun auf, Macron zu wählen. Foto: AFP

Der konservative Kandidat Fillon, der seine Niederlage bereits eingestand, rief seine Anhänger ebenfalls auf, bei der Stichwahl Macron zu wählen. Le Pen sei keine Option. Auch der gescheierte Kandidat der Sozialisten, Benoit Hamon, rief bereits dazu auf, in der Stichwahl für Macron zu stimmen. Hamon: "Ich rufe dazu auf, die Front National so deutlich wie möglich zu schlagen, mit Stimmen für Emmanuel Macron, auch wenn er nicht der Linken angehört."

Zweiter Wahlgang wird auch Abstimmung über Europa

Das gute Abschneiden der EU- Gegnerin Le Pen dürfte jedenfalls für viele Franzosen und Europäer ein Schock sein. Der entscheidende zweite Wahlgang am 7. Mai wird wohl auch zu einer Abstimmung über Europa werden. Macron ist europafreundlich eingestellt. Ein Sieg Le Pens in der Stichwahl in zwei Wochen wäre nach dem Brexit- Votum und dem Triumph von Donald Trump in den USA der dritte große Erfolg von nationalistischen Populisten.

In Paris machten anarchistische und anti- faschistische Demonstranten noch am Sonntag ihrer Wut über den Stichwahleinzug Le Pens Luft - und liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Kern: "Können mit Ergebnis sehr gut leben"

Bundeskanzler Christian Kern begrüßte indessen den Erfolg Macrons in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. "Das ist ein Ergebnis, mit dem wir sehr gut leben können", erklärte Kern am Sonntagabend in Jerusalem. Er sei zuversichtlich, dass sich Macron in der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchsetzen werde.

"Wir brauchen eine proeuropäische Politik in Frankreich", unterstrich der Regierungschef, "ein Frankreich, das europäische Akzente setzt." Es gelte, die Europa- Politik einigen Reformen zu unterziehen, aber gemeinsam weiterzuentwickeln. Mit Marine Le Pen wäre diese europäische Perspektive nicht gegeben. "Sie steht eher für Zersetzung."

Erfreut kommentierte auch Grünen- Chefin Eva Glawischnig den Sieg Macrons. Glawischnig sprach von einem "1:0 für Europa". "Das Ergebnis zeigt, dass ein proeuropäischer Kurs von den WählerInnen gewürdigt wird", schrieb die Grünen- Chefin in einer Aussendung.

Rege Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung in diesem ersten Wahlgang lag laut französischem Innenministerium um 17 Uhr bei 69,42 Prozent.

Dieser Wert liegt knapp unter jenem der letzten Wahl vor fünf Jahren. 2012 waren es zu dieser Zeit mit 70,59 Prozent geringfügig mehr gewesen. Letztlich dürfte die Wahlbeteiligung diesmal voraussichtlich bei oder knapp unter 80 Prozent liegen.

Bei der Präsidentenwahl in Frankreich zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Foto: AFP

Lange Schlangen auch vor Botschaften im Ausland

Auch bei den Auslandsfranzosen in der EU war das Interesse groß: In Berlin und London bildeten sich vor den französischen Botschaften lange Schlangen. Als erste waren die Bewohner der französischen Überseegebiete bereits am Samstag zur Stimmabgabe aufgerufen.

Lange Schlangen auch vor den Wahllokalen im Ausland, wie hier in Madrid. Foto: AFP

Frankreich-Wahl: Lange Schlangen auch vor dem französischen Botschaft in Berlin Foto: AFP

Auch in Wien wurde am Sonntag eifrig gewählt. Insgesamt leben in Österreich rund 6000 wahlberechtigte französische Staatsbürger.

50.000 Sicherheitskräfte im Einsatz

Nach dem tödlichen Anschlag auf Polizisten in Paris am Donnerstagabend findet die Abstimmung unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. 50.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz, um die Wahl zu schützen.

Foto: AFP

Auch die Auslandsfranzosen werden von Sicherheitskräften geschützt, wie hier in der Schweiz. Foto: AFP

In den vergangenen beiden Jahren kamen in Frankreich mehr als 230 Menschen bei Anschlägen ums Leben. Erst in dieser Woche wurden in Marseille zwei Männer festgenommen, die den Ermittlungen zufolge einen Anschlag vor der Wahl geplant hatten.

Die vier favorisierten Kandidaten hatten ihre Stimme bis zum Mittag abgegeben:

Marine Le Pen bei der Stimmabgabe Foto: AFP

Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron kam gemeinsam mit seiner Frau Brigitte ins Wahllokal Foto: AFP

Der konservative Kandidat Francois Fillon bei der Stimmabgabe. Foto: AFP

Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon an der Wahlurne Foto: AFP

Trump meldet sich zu Wort

Auf Twitter äußerte sich am Sonntag auch US- Präsident Donald Trump zum Urnengang in Frankreich: In Frankreich finde gerade eine "sehr interessante Wahl" statt.

Nackt- Proteste gegen Le Pen

Vor dem Wahllokal, in dem Marine Le Pen ihre Stimme abgegeben hat, gab es Proteste gegen die Kandidatin des Front National. Sechs Frauen der Aktivisten- Gruppe Femen sprangen mit entblößtem Oberkörper aus einem Geländewagen.

Eine entblößte Femen-Aktivistin mit einer Maske von Marine Le Pen. Foto: AFP

Ein nackter "Donald Trump" vor dem Wahllokal in Paris, in dem Marine Le Pen zur Urne schritt. Foto: AP

Foto: AFP

Sie trugen Masken von Le Pen, Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Auf ihren nackten Oberkörpern stand "Team Le Pen". Die Aktivisten wurden von der Polizei abgeführt.